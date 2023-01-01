TEB Girişim Evi açıldı

''TEB Girişim Evi, Türkiye'de bugüne kadar hayata geçirilen en geniş Girişim Bankacılığı konseptinin ilk adımı olmasıyla önem kazanıyor.





TEB'in ''Girişim Bankacılığı' kapsamında; işletme, finans, muhasebe, marka-patent danışmanlığı gibi imkanları ücretsiz olarak sağlamak amacıyla tasarladığı ve Türkiye'de bir ilk olan TEB Girişim Evi, TEB Genel Müdürü Varol Civil ve TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz sahipliğinde, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla açıldı.

TEB Genel Müdürü Varol Civil şöyle dedi: ''TEB Girişim Evi, Türkiye'de bugüne kadar hayata geçirilen en geniş Girişim Bankacılığı konseptinin ilk adımı olmasıyla önem kazanıyor. Reel sektöre sunduğumuz desteğin, 'Girişimcilerin Danışman Bankası' olmamızla birlikte daha da güçleneceğine eminiz. Amacımız, girişimcilerimizin yüksek katma değerli projelerini işe dönüştürebilmeleri ve ticarileştirebilmeleri için Danışman Banka yaklaşımımızla tam destek vermek.”

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise ''Benim derdim bankacılık sisteminin KOBİ'lere ve girişimcilere çok daha uzun vadeli ucuz finansman imkanı sağlamasıdır” dedi.