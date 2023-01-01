TEB Girişim Evi ve EticaretSEM işbirliğinde eğitim

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile EticaretSEM elektronik ortama taşımak isteyen ve dijitalde markalaşmak isteyen KOBİ ile girişimcilere özel eğitim düzenliyor.

TEB Girişim Evi, her hafta perşembe günü İstanbul’da düzenlenen eğitimlere evsahipliği yapacak. Anadolu’daki KOBİ ve girişimciler için de 15 günde bir 16 ile yayılan e-ticaret konferanslar gerçekleştirilecek. İnternette ticaret yapmak isteyenler için eğitimler pek çok konuda A’dan Z’ye bilgi içeriyor. Katılımcılar e-ticaret eğitimleriyle internet tabanlı iş ve ticaret modellerinden, e-ticarette tedarik stok ve entegrasyon süreçlerine kadar pek çok konuda bilgi alırken dijital pazarlama eğitimleriyle de dijital pazarda marka olmanın yollarını, varlık yönetiminin nasıl yapılacağını öğrenecek. Eskişehir’den Gaziantep’e, Mersin’den Trabzon’a 16 ilde düzenlenecek konferanslarda ise TEB Girişim Evi Danışmanları konuşmacı olarak yeralacak. Eğitime katılan girişimciler 4 haftalık eğitim programının sonunda mezun olarak sertifikalarını almaya hak kazanacak.