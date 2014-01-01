TEB’in ödüllü Tedarikçi Günleri

Türk Ekonomi Bankası (TEB), gelenekselleşen TEB Tedarikçi Günleri’nin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

TEB Tedarikçi Günleri 2014 kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde TEB, 12 tedarikçi iş ortağını ödüllendirdi. Ödüller İç Müşteri Kategorisi, Dış Müşteri Hizmet Kategorisi, Dış Müşteri Malzeme Kategorisi ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere dört kategoride sahiplerini buldu.

TEB Tedarik Direktörü Arda Polat’ın açılışı yaptığı TEB Tedarik Ödülleri 2014’te İç Müşteri Kategorisi’nde; Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik, Erenikiz Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı, Kibele İletişim Sistem ve Servisleri; Dış Müşteri Hizmet Kategorisi’nde ise Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler ödül aldı. Dış Müşteri Malzeme Kategorisi’nde de “İnci Şen” Arzum Dekorasyon, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri, RT Elektrik Elektronik İnşaat ödül aldı. Jüri Özel Ödülleri ise İnka İnşaat Sanayi ve Ticaret, Mastercard Europe Sprl, Monitise Mea’nın oldu.