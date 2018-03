TechnoKariyer

TechnoKariyer Programı'na Intel, Kingston, Dojop Teknoloji, Yenibiriş.com, Kaspersky, IT Advisor, Scroll, LeaderGamer katılıyor





Son yılların en gözde sektörlerden biri olan teknoloji dünyasının önde gelen markaları, geleceğin teknoloji profesyonellerine yol göstermek için TechnoKariyer Teknoloji Kariyer Etkinliğinde üniversite öğrencileriyle buluşacak. TechnoKariyer Programı'nın diğer katılımcıları arasında Intel, Kingston, Dojop Teknoloji, Yenibiriş.com, Kaspersky, IT Advisor, Scroll, LeaderGamer gibi teknoloji dünyasının önde gelen donanım, yazılım ve medya kuruluşları yer alıyor.

Owego Ajans yöneticilerinden Enise Hantal etkinliğin amacını şöyle özetledi: "TechnoKariyer Programı ile amacımız, gençlerimize akademik hayata ve iş dünyasına dair bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Etkinliğe katılan öğrenciler iş hayatına geçişte olası kariyer olanakları, sektörlerinin dinamikleri ve işe alım süreçleri konularında yöneticilerle sohbet etme imkânına sahip olacaklar."



TechnoKariyer Programı,



• 5 Mart 2013 - Kadir Has Üniversitesi,

• 15 Mart 2013 - Yeditepe Üniversitesi,

• 20 Mart 2013 - Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenecek.