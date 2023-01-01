Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası kuruluyor

Tekirdağ genelinde dağınık sanayi kuruluşları tek çatıda toplanıyor





Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti Başkanı Ömer Sarıoğlu, “Tekirdağ genelinde ticaret siciline kayıtlı 1371 sanayi kuruluşu var. Biz bugün itibarıyla 715 sanayi kuruluşundan imza toplamış bulunuyoruz. TSO’nun kuruluş prosedürünü işleteceğiz” dedi. Sarıoğlu şunları söyledi: “İlimizde 11 OSB ile Çorlu Serbest Bölgesi var. Bu işe büyük bir şevk ve heyecanla başladık. Çalışmalarımızı kısa sürede sonuç alacak seviyeye getirdik. Amacımız Tekirdağ genelinde dağınık sanayi kuruluşlarını tek çatı altında toplamaktır. Sorunlara bu tek çatı altında çözüm aramaktır.”