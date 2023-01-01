Tekno Ray Solar 4 farklı güneş enerji santralini devreye aldı.

Fotovoltaik Enerji Sektörü’nün en önemli oyuncusu olan Tekno Ray Solar, zemine monte ve çatı üzeri olmak üzere toplamda 2,5 MW’lık 4 farklı Güneş Enerji Santralini devreye aldı. İstanbul, Kahramanmaraş, Isparta ve Adıyaman’da bulunan Güneş Enerjisi Santralleri bölgelerinin “ilki” olma özelliğini de taşıyor.

Fotovoltaik Enerji Sektörü’nde birçok ilke imza atan Tekno Ray Solar, projelerin izinlerinin alınmasından satın alma, teşvik ve gümrükleme işlemlerine, en verimli tasarımın yapılmasından, statik hesaplamalarına kadar projenin her sürecini üstleniyor. Anahtar teslimi güneş enerjisi santrali inşası yapan Tekno Ray Solar, tüm projelerinde elektrik şebekesine bağlantı hizmetlerini de sağlıyor.