Tekno Vinç’ten Türkiye’nin en büyük kule-vinç deposu

POTAIN marka kule vinçlerin ve STROS marka malzeme ve personel asansörlerinin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini 25 yılı aşkın süredir yürütmekte olan Tekno Vinç, aynı anda 40 kule vincin depolanmasına olanak sağlayan Merkez Depo açılışını gerçekleştirdi.

15 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Tekno Vinç Merkez Depo ve Atölyesi’nde, vinç ve asansör ekipmanları için oluşturulan stok sahaları, kapalı yedek parça deposu, eğitim ve seminer salonları, servis ve kaynak atölyeleri, boyahane, yıkama ünitesi ve şantiye asansörleri için özel “drop test ünitesi” de bulunuyor.

Depoda aynı zamanda raylar üzerinde hareket ederek tesisteki tüm malzeme hareketliliğini yönetebilen 8 ve 12 tonluk iki adet kurulu kule vinç de yeralıyor. Tüm ekipmanların barkod sistemi ile takip edildiği TeknoVinç Merkez Depo ve Atölyesi, hız ve güvenlik anlamında sektöre yeni standartlar kazandırıyor. Güvenlik konusunda da sektörde bir ilke imza atan TeknoVinç, Stros marka inşaat asansörlerinin tümünün teker teker test edildiği özel bir test ünitesini de bu alanda kurmuş bulunuyor. Tüm inşaat asansörü kabinlerinin paraşüt fren sistemi tesiste birebir test edilerek mühürleniyor.