Teknoloji tarımla buluştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Mobil Cihazlar ile Tarım Envanteri Yönetim Sistemi yerinde kayıt uygulaması ile” tarımla teknoloji biraraya geldi.

Bu uygulamayla elindeki tabletlerle anlık veri aktarımı imkanı bulan 10 bin kişilik uzman kadro, çiftçilerin sorunlarını da anında merkeze iletebilecek. Böylece Bakanlık yüzde yüz güvenilir Tarım Envanteri’ne ilişkin veriye ulaşırken tüm Türkiye’nin Tarımsal Envanteri de çıkarılmış olacak. Tarım Envanteri Takip Sistemi projesi ile 10 yılda bir sayımı yapılan Tarım Envanteri değil, artık her an anlık izlenebilen sistem devreye alındı.