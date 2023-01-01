Teknolojinin kalkınmadaki rolü

GREAT kampanyası çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Etkinliği, Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Livingston, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekti: “Ekonomik değerlendirmeler Türkiye’nin, Meksika, Endonezya ve Nijerya ile birlikte 2050 yılına kadar en hızlı büyüme gösteren 4 ülke arasında olacağını gösteriyor. Birleşik Krallık Hükümeti, hem Türkiye’ye hem de Birleşik Krallık’a fayda sağlayacak fırsatlar geliştirmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı, İngiliz şirketlerin Türkiye’deki varlıklarını güçlendirmeleri konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.” İngiliz Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Uğur moderatörlüğündeki etkinliğe İSPAT’tan Proje Direktörlüğü Başkanı Necmettin Kaymaz, TÜBİTAK’tan Bilimsel Programlar Uzmanı Şiir Kılkış, Birleşik Krallık Büyükelçiliği Newton Fonu Proje Müdürü İlter Haliloğlu ve Birleşik Krallık Başkonsolosluğu Bilim ve Yenilik Müşaviri Büşra Afşar katıldı.