TELKODER: ‘Fiber internetin önünü açın!'

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), fiber İnternetin Türkiye’de yayılmasının önündeki engellerin ülkenin haberleşme sektörüne ve ekonomisine önemli ölçüde zarar verdiğine dikkat çekti; şu engeller sıralandı:

- Alternatif işletmeciler tarafından Fiber İnternet altyapı yatırımlarının hızlı ve yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli olan ve Türk Telekom tarafından 48,77 TL olarak belirlenen kira (tesis paylaşımı) ücretinin AB ülkelerine göre 30-40 kat daha yüksek olduğu.

- İstanbul’da Türk Telekom dışındaki şirketlerin mevcut altyapıları kullanmalarına, yeni kazı yapmalarına ve Fiber Optik Altyapı kurmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği.

- Mevcut fiber altyapının genişletilmesinin bir diğer yolu olan tesis paylaşımı alanında ise ulusal altyapımızı şu an sadece Türk Telekom kullanmakta ve bu altyapının diğer işletmeciler tarafından kullanılması için de fahiş ücretler talep edilmektedir.

- Ayrıca karayolları, demiryolları, boru hatları, elektrik iletim hatları ilgili kamu kuruluşlarının alternatif işletmecilere izin vermemeleri, ayırımcı davranışları ve yüksek kira bedelleri istemeleri nedeniyle fiber optik şebekesi kurmak engelleniyor.