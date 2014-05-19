TELKODER servis sağlayıcılarını İstanbul’da topladı

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketleri 12 yıldır başarıyla temsil eden sivil toplum kuruluşu TELKODER, İnternet yasasında yapılan değişiklikler nedeniyle ticari olarak zarar görebilecek ya da kapanmak zorunda kalacak çok sayıda orta ve küçük ölçekteki işletmecileri İstanbul’da biraraya getirdi.

Toplantıda 19 Mayıs 2014 tarihine kadar kurulması gereken Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin Tüzük Taslağı, TELKODER’e üye olan ve olmayan çok sayıda şirketin verdiği görüşler çerçevesinde masaya yatırıldı ve işletmecilerin haklarını koruyacak şekilde hazırlanan taslak üzerinde görüş birliğine varıldı.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak yaptığı konuşmada “İşletmecilerin haklarını koruyan, orta ve küçük ölçekli çok sayıda işletmecinin kapanmasını önleyecek adil ve demokratik bir tüzük taslağı oluşturduk” dedi.