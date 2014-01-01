TELKODER’in Başkanı yeniden Yusuf Ata Arıak

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 8. Olağan Genel Kurulu’nda, Yusuf Ata Arıak tekrar başkan seçilirken 2014-2016 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da oybirliğiyle belirlendi.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği alanında sivil toplumun merkezi haline gelen TELKODER’in yeni döneminde, üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün önünün açılması, rekabetin artması ve tüketicilerin rekabetin getireceği faydalardan daha fazla yararlanabilmesi için faaliyetlerimizi daha da arttırarak sürdüreceğiz” dedi. TELKODER yeni Yönetim Kurulu/Asil Üyeler: “Başkan Yusuf Ata Arıak, Başkan Vekili M. Tanju Erkoç, Sayman Üye M. Rifat Bayatlıoğlu, Üyeler; Melih Özgüç ve Halil Nadir Teberci. Yedek Üyeler; Cenk Keylan, İlyas Turgut, Hüseyin Çağlar, Meltem Anayaroğlu, Çağatay Kalkanoğlu. Denetleme Kurulu-Asil Üyeler: Fazıl Esen-Başkan, Cemal Kandemir, Cihan Nazmi Bıyıklı. Yedek Üyeler: B. Kübra İpekişleyen, Oktay Demir, Hüseyin Çizmecioğlu.