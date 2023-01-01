TESİD Üstün Hizmet Ödülleri

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu’na Üstün Hizmet Ödülleri verdi.





Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu’na Üstün Hizmet Ödülleri verdi. Törende konuşan TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay; “2023 hedeflerine ulaşmada sektörümüz önemli bir sorumluluk üstleniyor. 2023’e kadar Türkiye’nin ihracatı 4 kat artarken elektronik sektörü ihracatı 7 kat artarak 45 milyar dolara ulaşacak. Bu büyümenin arkasındaki dinamo ise ArGe ve inovasyon. Hızla gelişen ve dinamik bir sektörün temsilcileri olarak bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Altay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’e plaketini sunarken, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek Elektronik ve Bilişim sektörünün ArGe ve inovasyon temelli gelişimi için yapmış olduğu liderlik ve değerli destekleri için şükranlarını da sundu.