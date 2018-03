TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri

21 Aralık 2012 Cuma günü, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer'in katılımıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.





Türk Elektronik Sanayileri Derneği (TESiD) tarafından bu yıl on birincisi düzenlenen "TESiD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri", 21 Aralık 2012 Cuma günü, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer'in katılımıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan TESiD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, "Elektronik sektörü gelişmelerin çok sık ve derin, bunların pazara yansımasının yarış edercesine hızlı olduğu bir sektördür. Bugün elektronik sanayi, hemen her alanda diğer sanayi dallarına ara malı olarak çoğu yerde gömülü sistemler sağlayan, hizmet sektörünün neredeyse tüm alt yapısını kurup işleten bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

TESİD 2012 yenilikçilik ve yaratıcılık ödülleri KOBİ Dalında FiBERLAST'a, SiSOFT'a, E3TAM'a, Büyük Firma Dalında ASELSAN'a, ARÇELiK'e ve HAVELSAN'a verildi.