Testo yeni çözümlerini tanıttı

23 ülkede 31 ofis ve dünya çapında 80’den fazla satış ve servis noktası ile müşterilerine hizmet veren, ölçüm sektöründe 50 yılı aşkın tecrübeye sahip Almanya merkezli Testo AG’nin Türkiye ofisi Testo Elektronik, yeni ürünleri testo Saveris 2 ve testo 184 modellerini, özel bir lansman toplantısı ile tanıttı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Testo Türkiye Genel Müdürü Selman Ölmez, 1957 yılında kurulan ve yüksek-teknoloji ölçüm cihazlarında dünya lideri olan Testo AG’nin yıllar itibarıyla önemli ölçüde artan cirosunun çevre, doğa ve insan sağlığını korumak, ürün ve servis kalitesini artırmak, zaman ve kaynakları verimli kullanmak şeklindeki şirket misyonunun bir sonucu olduğunu belirtti. Şirketin bu misyon ile geliştirdiği ve tüm dünya ile aynı anda satışa sunulan en yeni ürünleri testo Saveris 2 ve testo 184, katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.