Teşvik yasası süresi uzatılmalı

Türkiye Genç işadamları Konfederasyonu (TÜGiK) Genel Başkanı Erkan Güral





Türkiye Genç işadamları Konfederasyonu (TÜGiK) Genel Başkanı Erkan Güral, uygulama süresi 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek olan 5084 Sayılı Teşvik Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Yasanın uygulama süresi uzatılmadığı takdirde Türkiye başta istihdam olmak üzere önemli ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir," dedi.

Türkiye ekonomisinin küresel krize rağmen büyüdüğünü ve tüm dünyada gıptayla bakılan bir konuma ulaştığına dikkat çeken TÜGiK Genel Başkanı Erkan Güral şöyle konuştu: "Ülkemiz böylesine ciddi bir ivme yakalamışken, iş dünyamız tüm gücüyle üretime, istihdam yaratmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya odaklanmışken, bu gidişatı frenleyecek gelişmelere sebebiyet verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. iş dünyası olarak beklentimiz 5084 Sayılı Teşvik Yasa?nın uygulama süresinin uzatılması yönündedir. Bu sayede hem üretim kapasitesinde artış yaşanması, hem de yeni yatırımların hayata geçirilmesi mümkün olacak, Türkiye ekonomisi yoluna aynı hızla devam edecektir."



