TEV’in Singapur bursu

TEV, Singapur ile 2012’den bu yana yaptığı yurtdışı bursları işbirliği çerçevesinde 2015-2016 öğretim yılından başlayarak 3 yıl süresince geçerli olacak protokolü Başbakanlık’ta TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tanıklığında imzaladı.

Singapur’dan A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) NUS (National University of Singapore) ve SUTD’den (Singapore University of Technology and Design) yetkililerin ve TEV’den Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şükrü Tekbaş, Genel Müdür Yıldız Günay’ın katılımıyla imzalanan TEV SINGA (Singapore International Graduate Award - Singapur Uluslararası Yükseklisans Ödülü) bursları 2017 yılına kadar devam edecek.

TEV-SINGA ile bugüne kadar doktora yapma fırsatı yakalayan 36 öğrenci öğrenimlerine devam ediyorlar. TEV her yıl artan sayıda genci doktora yapmaları için bilim, teknoloji ve araştırma alanında öncü ülkelerden Singapur’a göndermeyi hedefliyor.

TEV-SINGA burslarına son başvuru tarihi 30 Aralık 2014.