Tezgah Üretim Evi açıldı!

Her biri kendi alanında uzman 3 kişi; Burak Bulut Fotoğraf Atölyesi'nin sahibi Burak Bulut, Bikafalar Kurucusu Bora Öğünç ve TÜGİAD Girişimcilik Yarışması 1.'lik ödüllü, “Bu da sanat için” Kurucusu Burçak Yıldırım güçlerini birleştirdi ve ortaya benzeri görülmemiş bir oluşum çıktı: Tezgah Üretim Evi.

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, eğitmenleri ve “Ben bu konuyu çok iyi biliyorum, ben de anlatmak istiyorum” diyen herkes bu tezgahın etrafında toplanıyor. Bir bilgi paylaşım atölyesi olan Tezgah Üretim Evi, Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve eğitmenlerini birer “tezgahçı” olarak biraraya getiriyor. Cihangir'de bulunan Tezgah Üretim Evi'nde biraraya gelen eğitmenler önlüklerini giyip bir tezgahın arkasına geçiyor ve paylaşım başlıyor. Tezgâhta paylaşılan bilgilerin bir kısmı videolar aracılığıyla ve yazılı olarak www.tezgahcilar.com web sitesinde içerik haline getiriliyor. Tuna Kiremitçi, Akasya Asıltürkmen, Fatih Aker, Uykusuz Dergiden Alpay Erdem, Penguen Dergiden Serkan Yılmaz, Serkan Ünsal, Altay Öktem, Tunç Kılınç gibi çok değerli isimlerin de destek verdiği bir partiyle açılan Tezgah Üretim Evi, katılımcılara her ay farklı etkinlik, kurs ve atölye sunmayı hedefliyor. Şubat ayında, Tezgah Üretim Evi’nde yapılacak atölyeler: “Dijital İçerik Yazma ve Fazlası. Çıplaktan Nü Fotoğrafa. Alemin Kralı Video. Otantik Hareketler Dans Terapisi. Doğaçlama Atölye. İçimizdeki Kadın İçimizdeki Erkek. Kalben’in Şaraplı Sohbet Sofrası. Transformal Nefes Farkındalık Terapisi. Reklamcılara Özel Pis Dedikodu Gecesi ve Aşk mı? Para mı? Bir Kariyer Planlama Macerası.