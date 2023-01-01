Ticaret ve Sanayi Odaları ortak kararı Hisarcıklıoğlu ile devam

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yeniden TOBB Başkanı olarak görmek istediklerini açıkladılar.





Türkiye genelindeki 365 oda ve borsanın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden TOBB Başkanı olması için verdiği imzalar, TOBB Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım’a teslim edildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar ve beraberinde ülke genelindeki 7 bölgeyi temsil eden oda başkanları düzenledikleri basın toplantısı ile M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yeniden TOBB Başkanı olarak görmek istediklerini açıkladı.

Hisarcıklıoğlu’na tüm oda ve borsaların desteğinin açıklandığı toplantıya; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.



Bölgelerin ortak açıklamaları

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, 7 oda ve borsa başkanı olarak Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden bölgelerinin aldıkları kararı açıklamak üzere basın toplantısı düzenlediklerini söyledi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Türkiye’nin son 11 yılda büyük aşamalar kaydettiğini ve başarıda bütün oda ve borsaların da önemli katkıları olduğunu ifade etti. Bu dönemde özel sektörün yüzde 73 büyüdüğünü, 5 milyon kişinin iş sahibi yapıldığını, ihracatın 4 kat arttığını ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 16 ekonomisi arasına katıldığını anlatan Konukoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu dönemde önemli katkılar sağladığını dile getirdi.



Karadeniz Bölgesi: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise tüm Karadeniz’in desteğini iletmek üzere toplantıya geldiğini kaydederken, dünyada çok geniş bir coğrafyanın TOBB’u örnek alır bir duruma geldiğini belirtti.



İç Anadolu Bölgesi: Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de İç Anadolu Bölgesi’nin Hisarcıklıoğlu’na desteğini açıklarken, desteğin sebebini Hisarcıklıoğlu’nun görev yaptığı süre içerisinde Türk özel sektörüne yaptığı katkı olarak tanımladı.



Ege Bölgesi: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ise konuşmasında Hisarcıklıoğlu için, “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.



Marmara Bölgesi: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Marmara Bölgesi adına söz aldığını ifade ederek, TOBB’un üstlenmiş olduğu görevlerin bütün odalar tarafından takdirle karşılandığını söyledi.



Akdeniz Bölgesi: Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise “Bölge adına Rifat Bey’e desteğimiz tamdır” ifadesini kullandı.