TİM– TEB Girişim Evi’nin ilki Gaziantep’te açıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM); girişimciler için güçlerini birleştirdikleri TİM-TEB Girişim Evleri’nin ilki, İnovasyon Haftası kapsamında Gaziantep’de açıldı.

İhracat potansiyeli bulunan yenilikçi projelerin desteklenmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri’nin de desteği ile Gaziantep’te faaliyete geçen TİM TEB Girişim Evi sayısının 2015 yılında Anadolu’da diğer illere de yayılarak, 10’a çıkarılması planlanıyor.

Uygulama şu şekilde ilerleyecek: TİM-TEB Girişim Evi projesinin 1 yıllık takvim dönemi içinde her bir ildeki TİM-TEB Girişim Evi’nde yılda 2 dönem girişimci adayı alınacak ve her bir merkezde 1 yılda 30 girişimciye ulaşmış olacak. Ön başvuru ve jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen girişimciler toplamda 6 aylık bir kamp ve danışmanlık sürecini tamamlayacaklar. 6 aylık kamp süreci sonunda başarılı olan girişimciler TEB Melek Yatırım Platformu yatırımcıları ve TİM üyesi sanayiciler ile buluşup projelerine yatırım ve müşteri bulma imkanına erişmiş olacak. Ayrıca TEB’in destekleri ile TİM’in düzenlediği İnovasyon Haftası etkinliklerinde projelerini tanıtma imkanına erişecekler.

Sonraki etapta İstanbul ve İzmir’de açılacak olan TİM-TEB Girişim Evleri’nin desteklerinden yararlanmak isteyen girişimciler için başvurular www.tebkobitv.com üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular için www.tim.org.tr üzerinden de yönlendirmeler yapılıyor.