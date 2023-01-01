TİM, TÜRK EXIMBANK ve Faktoring Derneği işbirliği

İhracatı ve ihracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TÜRK EXIMBANK ve Faktoring Derneği işbirliği protokolü imzaladı.





İmza töreninde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, EXIMBANK Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ve Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman hazır bulundu.

İşbirliği protokolü, ihracatçıların en önemli gündemlerinden olan teminat, finansman ve tahsilat konularına çözüm getiriyor. Böylece Türk ihracatçıları 238 ülkeye güvenli ve uygun fon maliyeti ile ihracat yapabilecek, yeni pazarlara kolaylıkla açılabilecek.

TİM Başkanı Büyükekşi: konuşmasında, “Faktoringi duymayan girişimci kalmasın istiyoruz” dedi. TÜRK EXIMBANK Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ise “İhracatçının teminat sorunlarına çözüm bulmak ve finansman kaynaklarına erişim imkânlarını artırmak” amacında olduklarını dile getirdi. Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman da; protokol ile ihracatçıların 238 ülkeye yapacağı ihracatı faktoring ile güvence altına alacaklarını kaydetti.