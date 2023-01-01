‘TİMAKADEMİ2023’

Devlet politikası haline gelen “2023, 500 milyar dolar ihracat” hedefinin mimarı olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların strateji, vizyon ve hedeflerini kurgulamaları için ‘TİMAKADEMİ2023’ çalışmalarını başlatıyor.





Bu amaçla Destek Patent ile TİM arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Projenin sınaî mülkiyet hakları çözüm ortağı Destek Patent olacak. Proje kapsamında Destek Patent, Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefleri doğrultusunda ihracatçılara patent ve inovasyonun önemi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirecek.

Projenin finansman çözüm ortağı HSBC Türkiye, iletişim çözüm ortağı Vodafone Türkiye ve medya çözüm ortakları da Turkishtime ve Global Connection oldu.