TİM’in Türkiye İnovasyon

Haftası programıUluslararası profesyoneller inovasyon’u konuşmak üzere 6-8 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye geliyor.





Türkiye İnovasyon Haftası’na ‘www’nin mucidi Tim Berners Lee ve Doktor Quantum olarak bilinen Fred Alan Wolf başta olmak üzere çok sayıda konuşmacı katılacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatta Türkiye’nin rekabet gücünü ve ileri teknoloji ürünü ihracatını artırabilmek için yenilikçi, yaratıcı, inovatif düşüncelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, İnovasyon Haftası’daki etkinliklere ücretsiz olarak üniversiteler, liseler, Ar-Ge merkezleri, Teknoparklar başta olmak üzere ilgili bütün tarafları çağırdı. “Yeni icatlar yapmalıyız, inovatif düşünmeliyiz, inovatif girişimci, sanayici, öğrenci potansiyelimizi de açığa çıkarmalıyız” dedi. Büyükekşi’nin “inovasyon rüzgarı estirilecek” diye tanımladığı Türkiye İnovasyon Haftası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.