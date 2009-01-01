TİSK’ten; ‘Bizim Sokağın Çocukları’

Friterm, Avrupa Birliği’nin finansman desteğinde, TİSK’in liderliğinde yürütülen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluk (KSS) Projesi” kapsamında; “belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren, olumlu bir sosyal/çevresel veya ekonomik etkisi olan” projeye verilen ‘Etkililik Ödülü’ne sahip oldu.

Firma adına ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, projenin paydaşları Deri OSB Bölge Müdürü Ekrem Bayram ve Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu tarafından alındı.

Projenin amacı; "Organize Sanayi Bölgeleri"nde, Sahipsiz-Kontrolsüz-Evcil Sokak Hayvanları’nın OSB’ler tarafından koruma altına alınmasını içeriyor. Proje 2009 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2011’de Makine İhtisas Organize Sanayi (Dilovası) Bölgesi’nde uygulamaya başlandı.