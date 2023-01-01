TKBB Başkanlığı’na V. Derya Gürerk seçildi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 13. Genel Kurulu’nda Başkanlığa Türkiye Finans Genel Müdürü V. Derya Gürerk seçilirken, Başkan Yardımcılığı’na Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz getirildi.

Ali Babacan, genel kurulda yaptığı kapsamlı konuşmasında Katılım Bankalarının kırılganlıkları azaltıcı ve sektörü büyüten, istikrara katkıda bulunan özelliklerinin altını çizdi. Babacan, reel ekonomiye dayalı, kar-zarar ortaklığı esasına göre çalışan katılım bankalarının özellikle sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında da yeni ürünlerle geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.