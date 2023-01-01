TNT Ekspres bilgi ve kültür taşıyor

“TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” adlı kitap toplama kampanyasının devamı niteliği taşıyan “İşte Benim Öyküm” yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.





Çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İşte Benim Öyküm” yarışması kapsamında kendi hikâyelerini oluşturan 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki çocuklardan finale kalanlar, TNT Ekspres Türkiye tarafından eğitim bursuyla ödüllendirildi. Böylece TNT Ekspres yedi yılda 44 öğrenciye eğitim bursu verdi.

“İşte Benim Öyküm” yarışmasında bu sene 7-10 yaş grubundan ilk üçe Ankara Faik Hızıroğlu İlköğretim Okulu öğrencilerinden M. İslam Demirel, Görkem Coşkuntuna ve Ömer Can Eltiok girdi. Jüri Özel Ödülü’nü ise Sinop Karlı Köyü’nden Karlı TOBB İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Usta kazandı. 11-14 yaş kategorisinde ise Ankara Faik Hızıroğlu İlköğretim Okulu’ndan Ümmügülsüm Ertekin birinci; Tokat Erbaa’daki EVYABA İlköğretim Okulu’ndan Beyzanur Durak ikinci; Sinop Karlı Köyü’ndeki Karlı TOBB Ortaokulu’ndan Ece Çavdar üçüncü olurken; Tokat Erbaa’daki EVYABA İlköğretim Okulu’ndan Yıldıray Karaca Jüri Özel Ödülü kazandı.

TNT Ekspres Türkiye, yarışmayı kazanan tüm öğrencilere lise hayatlarının sonuna kadar eğitim bursu verirken, birinci olan öğrencilerin okullarına da bilgisayar hediye ediyor.