TOBB’dan ABD’ye yatırım daveti

New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB, ABD Ticaret Odası ve Yatırım Promosyon Ajansı’nın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların artmasını arzu ettiklerini anlattı.

“Sizi Türkiye ile daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2023 yılı vizyonunun yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda ekonomisini iki-buçuk misli büyütmeyi planladığına dikkat çekerek, “Üretimde yüksek teknolojili ürünlere yönelmek istiyoruz. Birlikte çalışmak, Türkiye'de yatırım yapmak için çok büyük fırsatlar var” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, “Aynı zamanda, başta bölgemiz olmak üzere, üçüncü ülkelerde çok sayıda birlikte iş yapma imkanı var. Biz, işbirliği ve ortaklık alanlarımızı daha da genişletmeye hazırız” dedi.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent ise ABD’li CEO’lara Türkiye’ye yatırım çağrısında bulundu.