Tofaş’ta görev değişimi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. CEO’su Kamil Başaran 3 yıllık görev süresini tamamladı ve CEO’luk görevini Cengiz Eroldu’ya devretti.

30 yıllık çalışma hayatının 25 yılında TOFAŞ’ta çeşitli görevlerde bulunan Başaran’dan görevi devralan Cengiz Eroldu, 7 yılı üst düzey yöneticilik olmak üzere 19 yıldır Tofaş’ta çalışıyor.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Tofaş’a sağladığı önemli katkılar ve başarılı liderliği için Kamil Başaran’a teşekkür etti: “Cengiz Eroldu’nun, Tofaş’ın yatırım yolculuğuna en iyi şekilde liderlik edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

FCA EMEA Bölgesi Başkanı ve Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi Alfredo Altavilla, Kamil Başaran’a teşekkür ederek, bayrağı devralan Cengiz Eroldu’nun uzun yıllara dayanan tecrübesi ve vizyonuyla Tofaş’ın büyümeye devam edeceğine, küresel arenadaki etkinliğini arttıracağına olan inancının tam olduğunu söyledi. 1995’ten itibaren Tofaş’ta çalışan Eroldu, kariyerine 1989’da Koç Holding’de başladı. Tofaş’ta 1995-2007’de Mali/Finansman alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi, 2008’den bu yana ise CFO. İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu, 1995’te İtalya/Roma LUISS Üniversitesi’nde MBA derecesini alan Eroldu, ileri seviyede İngilizce ve İtalyanca biliyor, evli ve iki çocuk babası.