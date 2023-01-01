Tofaş’tan yeni ürünler

FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) dünya çapındaki en büyük üretim ve Ar-Ge merkezlerinden Tofaş, Türk otomotiv sektörünün rekabetçi avantajını daha da güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor.

Tofaş, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, ortağı FCA ile üzerinde çalıştığı yeni sedan otomobil projesinin ardından, biri hatchback diğeri ise station wagon olmak üzere, iki yeni modelin üretimine başlamayı planladığını açıkladı. Tofaş, 2016’da üretilmesi planlanan bu iki yeni binek otomobil için toplam 520 milyon dolarlık yatırım hedefliyor.

Yatırım kararını açıklayan Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç şunları söyledi: “Ülkemizin geleceğine duyduğumuz inanç ve uzun vadeli bakış açısıyla, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Koç Topluluğu olarak birçok sektörde tarihimizin en büyük organik yatırım döneminden geçerken, küresel ölçekte Türk mühendisliğinin başarısını ortaya koyacak yeni bir yatırıma daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Doblo, Yeni Sedan otomobil ve şimdi de bu iki yeni modelle birlikte Tofaş’ın yatırım tutarı toplam 1.4 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye’yi 2023 vizyonuna, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacak yapı taşlarından birinin sanayi gücümüzü geliştirmek olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu yeni otomobil yatırımlarımızın Tofaş’ın ihracatına da ivme kazandırırken, taşıdığı ihracat potansiyeliyle ülkemizin cari açığının azaltılmasına da pozitif katkı sağlayacağı inancındayım.”