TOKİ ‘Mahalle Konseptli’ evler üretecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Çevre Sektör Kurulu’nun düzenlediği “2023’e Doğru TOKİ ve Geleceğin Şehirleri” konulu panele katılan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, ‘Yeni Türkiye Vizyonu‘doğrultusunda, nitelikli sosyal konut üretimini arttıracaklarını söyledi.

İstanbul Kayabaşı’nda 2800 konut kapasiteli mahalle konseptinin ihalesinin yapıldığını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “Dizilerde bile geçmişi anımsatan mahalle hayatının yaşandığı diziler tutuyor. Mahalle konseptiyle projeler yapacağız. İstanbul’da mahalle konseptli 2 projeyi şu anda ihale ettik.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Burhan Özdemir ise, yurtdışı müteahhitlik sektöründe devlet desteği sağlanması durumunda Türk firmalarının çok daha büyük projelere imza atacağının altını çizdi.