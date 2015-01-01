TOKKDER'de yeni Başkan F. Türkay Oktay

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) yönetim kurulunun Ocak 2015’de aldığı kararla, LeasePlan Genel Müdürü F. Türkay Oktay, TOKKDER yönetim kurulu başkanlığına, Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü H. Kağan Dağtekin ise TOKKDER yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül, bir önceki TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı DRD Filo Kiralama Genel Müdürü İlkay Ersoy'un görevde olduğu Mart 2012-Ocak 2015 döneminde araç kiralama sektörüne fayda sağlayan birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye günlük kiralama ve operasyonel kiralama sektörlerinin gelişim potansiyeline de dikkat çeken Özgül, operasyonel kiralama yönteminin sunduğu avantajların özellikle KOBİ'ler tarafından da artık fark edildiğini kaydetti.