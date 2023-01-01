TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği

Uzman danışmanlarla protokol imzaladı.





TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi, farklı alanlarda uzmanlıkları bulunan danışmanlar ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında; imza atan danışmanların verdiği eğitim ve hizmetler bundan sonra İktisadi İşletmenin sorumluluğunda verilmiş olacak. Protokol töreninde konuyla ilgili açıklama yapan TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Y. Süleyman Karadağ, gerçekleşen işbirliğinin hizmet kalitesi ve güvencesi ile çok yönlü avantaj sağlayacağınıbelirtti. Hazırlanacak broşür ile tüm danışmanlarının kamuoyuna tanıtılacağını söyledi.

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi’nin sözleşme imzaladığı hizmet konuları şunlar:

- TS EN 17024 Personel Belgelendirme

- Fikri ve Sınai Haklar (Marka-Patent Danışmanlığı)

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Perakende Sektörü Rehabilitasyonu

- Reklam, Promosyon, Kurumsal Koku ve Plastik Sektörü.