Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı

Travel Turkey İzmir, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) destekleriyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlendi. Bu yıl 7.’si yapılan fuarda 21 ülke, 60 il ve beldeden 850 firmanın katılımıyla rekor düzeye ulaşıldı. Travel Turkey İzmir’de bu yıl “Mısır” Partner Ülke, “Çanakkale” Partner İl olarak yer aldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “EXPO’ya ayrılacak kaynak İzmir’e turizm teşviki olarak verilsin” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise, İzmir’in EXPO’yu kaybettiğini ancak büyük kentlerin büyük hedefleri olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında EXPO 2023’e aday olmasını umut ettiğini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy da, “Uğurumuz olan İzmir’de olmaktan mutluluk duyuyorum. İzmir Ege’nin incisi ve turizm sektörünün itibarı ve ekmeği burada başlamıştır” dedi. Mevcut hollerin artık yetmediğini söyleyen Ulusoy, yeni fuar kompleksinin açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.