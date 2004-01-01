TSE Avrupa’da ilk sertifikasını verdi

2004 yılında Türk girişimciler tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da kurulan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bosna-Hersek Standartları Enstitüsü (BAS) ile ortaklaşa proje geliştirerek Bosna’daki çözüm ortağı oldu.

TSE Çözüm Ortaklığı Ofisi sayesinde, Saraybosna ve tüm Bosna Hersek’te örnekleme, test muayene, belgelendirme gibi faaliyetler ve bu faaliyetlerin yeterliliği ile birlikte eğitim gibi alanlarda da TSE adına faaliyetlerde bulunan IUS, Balkanlarda ve dolayısıyla Avrupa’da ilk sertifikasını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımı ile verdi.

Zeybekçi yaptığı konuşmada: “Bugün resmi olarak tanımlanan görevimin 180 derece tersi için İşadamlarımızın Bosna Hersek’e yatırım yapmaları ve Bosna Hersek’in Türkiye’ye ihracatını artırmak için buradayım. Bugün Bosna için duygusal konuşmalar yapma zamanı değil. Şimdi iş yapma zamanı, şimdi istihdam zamanı” dedi.