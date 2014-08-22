TSKB’ye 250 milyon ABD doları kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Dünya Bankası arasında ‘Yenilikçi Finansmana Erişim Projesi Kredisi’ sözleşmesi 22 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da imzalandı.