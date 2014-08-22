TSKB’ye 250 milyon ABD doları kredi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Dünya Bankası arasında ‘Yenilikçi Finansmana Erişim Projesi Kredisi’ sözleşmesi 22 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da imzalandı.
Dünya Bankası tarafından Türkiye’de ilk kez katılım bankaları ve faktoring şirketleri aracılığıyla kullandırılacak 250 milyon ABD doları eşdeğeri tutarındaki krediye TSKB aracılık edecek. Sözleşme imza töreninde değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın, “Dünya Bankası’ndan daha önce toptan bankacılık amacıyla temin ettiğimiz krediler ile reel sektörü, ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla fonluyorduk. ‘Yenilikçi Finansmana Erişim Projesi Kredisi’, ilk defa katılım bankaları ve faktoring şirketleri aracılığıyla fonlama yapacağımız için ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu.