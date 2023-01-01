TSPAKB’nin adı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) oldu.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği TSPAKB, yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) unvanı alarak yeniden düzenlendi.

Yeni Statü’de Birliğin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar da belirlendi.

Ayrıca bu statü ile birlikte Birliğin üyelik yapısı değiştirilmiş; mevcut üyeler olan aracı kurumlar ile bankalara ek olarak portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıkları da Birliğin üyeleri arasına dahil edilmiştir.