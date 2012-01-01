TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu belli oldu

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yeni Yönetim Kurulu’nun belirlendiği Genel Kurul’da, 2012 yılından bu yana TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Prof. Dr. M. Kemal Cılız yeniden başkanlığa seçildi.

Soma’da hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Cılız, geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla kalıcı etkileri olan proje, işbirlikleri ve girişimlerin hayata geçirildiğinin altını çizerek, TÜBİSAD’ın kurulduğu 1979 senesinden bu yana sektörün güçlü ve öncü sesi olduğunu belirtti.

TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:



- Ahmet Bülter (Türk Telekom)

- Ali Kançal (Fujitsu)

- Burak Aydın (Intel Teknoloji)

- Emre Kurttepeli (Mynet)

- Erkan Akdemir (Avea)

- Erol Bilecik (Index Bilgisayar)

- Filiz Doğan (Oracle)

- Güngör Kaymak (HP Türkiye)

- Hasan Süel (Vodafone)

- İbrahim Özer (TNB Bilgisayar)

- İlker Kuruöz (Turkcell)

- M.Kemal Cılız (İnfonet)

- Levent Kızıltan (Eczacıbaşı Bilişim)

- Mehmet Nalbantoğlu (Koçsistem)

- Nazım Özdemir (Exper Bilgisayar)

- Serdar Tunaoğlu (Karel)

- Tamer Özmen (Microsoft)

- Turgut Gürsoy (Avez Elektronik)

- Ümit Cinali (Cisco Systems)

- Veli Tan Kirtiş (Akfa Teknoloji)

- Zeynep Keskin (SAP Türkiye)