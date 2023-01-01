TÜBİSAD’tan Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici Etki Analizi

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), elektronik haberleşme sektörüne yönelik düzenlemeler öncesinde etki analizi yapılmasının önemini vurguladı.

TÜBİSAD’ın çalışmaları çerçevesinde Deloitte tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici Etki Analizi” raporu açıklandı. Elektronik haberleşme sektöründe regülasyon ortamının mevcut durumunu tespit ederken iyileştirici bir model önerisi sunmayı amaçlayan Rapor’da, Türkiye’deki düzenleme ortamının mevcut durumu incelenip, ülke örnekleri analizleri yapılarak Türkiye için bir yol haritası önerisinde bulunuldu.

TÜBİSAD Başkanı Prof.Dr. M. Kemal Cılız, “Türkiye’de, son 15 senede, özellikle elektronik haberleşme sektöründe, önemli düzenlemeler gerçekleştirildi, sektör rekabete açıldı ve bu alanda yeni yatırımlar yapıldı. Yapılan düzenlemelerin olumlu ve olumsuz etkileri artık her alanda çok hızlı hissedilebiliyor. Bu da doğal olarak yapılacak düzenleme öncesi detaylı bir etki analizi çalışmasının yapılmasını gerekli kılıyor” diye konuştu.

TÜBİSAD Telekomünikasyon Komisyonu Başkanı Veli Tan Kirtiş, “Elektronik haberleşme sektörü bugün, bireylerden, küçük veya büyük bütün işletmelere, Türkiye’nin tamamına yakını diyebileceğimiz çok geniş bir kitleyi ekonomik ve fayda olarak etkilemektedir. Bu nedenle sektörde yapılan her türlü düzenlemenin olumlu veya olumsuz etkisi de o derece büyük olmaktadır” dedi.

Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu, raporun önemine değinerek, sektörde düzenleme sürecinde alınan kararların olası etkilerinin metodolojik bir çalışmayla öngörülerek analizlerinin yapılmasının artık büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.