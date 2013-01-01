TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB)

TÜBİTAK-ARDEB Proje Performans Ödülü (PPÖ) uygulamasını başlattı.





Başarılı projelerin yürütücü ve araştırmacıları 30 bin ile 100 bin TL arasında ödüllendirilecek.

PPÖ hakkında bilgi veren TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Necati Demir, yeni uygulama ile ARDEB destek programları kapsamındaki projelerin etkisinin artırılmasını ve başarıyla sonuçlanmış projelerin ödüllendirilmesini amaçladıklarını açıkladı. 2005 yılından itibaren desteklenen projelerde yönetici, yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) uygulanıyordu. Proje yürütücüleri, 1 Ocak 2013’den itibaren sonuçlanan projeleri için, proje bitiş tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde TÜBİTAK ARDEB’ e başvurabilecek. TÜBİTAK'ta başarı ile yürütülen ve sonuçlandırılan projelerin yürütücüleri aylık 4 bin 500 TL ek gelir imkânı sağlayabilecek.