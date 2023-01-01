TÜBİTAK, “beyin gücü“ haritası hazırladı

TÜBİTAK 47 ülkede toplam 1335 isme ulaştı.





Tüm prestijli kurumlarda çalışan Türk bilim insanlarını bir veritabanında toplayan TÜBİTAK 47 ülkede toplam 1335 isme ulaştı. Türk bilim insanlarının yüzde 76'sının Harvard, Oxford, Yale gibi prestijli üniversitelerde görev yaptığı, yüzde 10'ununsa Microsoft, Google, Yahoo ve NASA gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarında istihdam edildiği belirlendi. Araştırmaya göre bilim insanlarının yüzde 49'u ABD'de, yüzde 10'u Almanya'da ve yüzde 8'i ise Kanada'da görev yapıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bu tabloyu "beyin göçü olarak değil beyin gücü olarak gördüklerini" söyledi.



