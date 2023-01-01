TÜBİTAK Bilim Ödülleri

TÜBİTAK’ın bilim insanlarına verdiği; geleneksel bilim, özel ve teşvik ödüllerini kazananlar açıklandı:

TÜBİTAK Bilim Ödülleri:



- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Timur Doğu

- Erciyes Ünivst./Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur

- Koç Üniversitesi/Prof.Dr. Zeynep Aycan



TÜBİTAK Özel Ödülleri:



- Utah Üniversitesi/Doç.Dr. Çağan Şekercioğlu

- Illinois Üniversitesi/Prof.Dr. Hayat Önyüksel



TÜBİTAK Teşvik Ödülleri:



- Bilkent Üniversitesi/Yrd.Doç.Dr. Bülend Ortaç, Doç.Dr. Emrah Özensoy, Yrd.Doç. Dr. Tamer Uyar

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Prof.Dr. Okan Zafer Yeşilel

- Koç Üniversitesi'nden Prof.Dr. Özgür Barış Akan, Doç.Dr. Bahar Rumelili Sancak ve Doç.Dr. Fuat Balcı

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Yrd.Doç.Dr. Özgür Ergül ve Doç.Dr. Hüsnü Emrah Ünalanl Ege Üniversitesi/Doç.Dr. Önder Özgener

- Gazi Üniversitesi/Doç.Dr. Mustafa Şahmaran

- Uludağ Üniversitesi/Doç.Dr. Mehmet Cansev

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Doç.Dr. Mehmet Kanbay

- Atatürk Üniversitesi/Prof.Dr. Mecit Kantarcı



layık görüldü. Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkı sağlamış hayattaki bilim insanlarına verilen Bilim Ödülü, 50 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Ödül sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.