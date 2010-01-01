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TÜBİTAK’tan 10 üniversiteye destek

TÜBİTAK, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesi kapsamında yılda toplam 1 milyon TL destek vereceği üniversitelerin isimlerini açıkladı. Ar-Ge ve inovasyon projelerinin yarıştığı süreçte seçilen üniversiteler belli oldu. Destek için TÜBİTAK’a proje başvurusu yapan 39 üniversite başvurmuştu. Destek alan üniversiteler şunlar oldu:



Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, Ortadoğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversiteleri. Teknoloji Transfer Ofisi projesini Türkiye’nin gündemine sokan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, amacın üniversite - sanayi işbirliğini aktifleştirmek, akademisyenlerin bilgi birikimlerini sanayinin hizmetine sunmak ve bu birikimin ürün ve teknolojiye dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

 

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