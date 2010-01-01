TÜBİTAK’tan 10 üniversiteye Teknolojik Transfer Ofisi

TÜBİTAK’ın yıllık 1 milyon TL’ye kadar destek vereceği üniversiteler açıklandı.

Destek, üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması ve bilgiye dayalı geliştirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması için verilecek. Bu kapsamda Anadolu, Bilkent, Dokuz Eylül, Erciyes, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Şehir, İstanbul Teknik ve Uludağ Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü desteklenecek.

Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu ofisler ayrıca üniversitelerin, ulusal ve uluslararası kamu desteklerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için proje ofisi gibi çalışacak.