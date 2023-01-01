TÜGİAD Karadeniz'de büyüyor

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Ankara, Çukurova, Bursa ve Ege şubelerine Karadeniz şubesini de eklemek üzere harekete geçti.

Kalabalık bir işadamı heyetiyle Karadeniz seferine çıkan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Samsun ve Ordu’da genç girişimci ve işadamları ile biraraya gelirken; Karadeniz’in diğer illerinde de genç girişimci ve işadamlarını TÜGİAD ailesine kazandırmak istediklerini belirtti: “Biz sorunlardan şikayet eden bir yapı değiliz. Eğer bir sorunu dile getiriyorsak, onun çözüm önerisini de geliştirerek anlatıyoruz. Hiçbir siyasal yapı ya da organizasyon ile bağlantımız yok. Aramızda her türlü farklı kesimi temsil eden arkadaşlarımız var. Ancak biz burada demokrasi dersi veriyoruz.” TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Musa Turan, şube oluşumu deneyimlerini aktararak, 1.5 yıl gibi kısa sürede neler başardıklarını söyledi. TÜGİAD’ın Karadeniz Şubesi kuruluş çalışmalarını yürüten Zafer Küçükşabanoğlu da Karadenizli girişimci ve işadamlarına ihtiyacı olduğunu belirterek TÜGİAD üyeliğinin genç girişimci ve işadamlarına kazanımlarını anlattı: “Ordu, Samsun ve Kastamonu’daki genç işadamlarının yanısıra Trabzon, Rize başta olmak üzere Karadeniz’deki 18 ilin genç işadamları için TÜGİAD çatısı altında buluşmanın hem Karadeniz iş dünyasına, hem de Türkiye ekonomisine büyük motivasyon sağlayacak.”