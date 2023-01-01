TÜGİAD’da yeniden Ali Yücelen

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 15. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi.

TÜGİAD, bünyesinde farklı sektörlerden, farklı bölgelerden 850’den fazla genç işadamı ve girişimciyi barındırıyor. TÜGİAD üyeleri oybirliğiyle Ali Yücelen'i bir kez daha başkan seçti. Toplantıya, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, CHP Milletvekilleri Kadir Gökmen ve Faik Tunay, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak başta olmak üzere ekonomi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, KOBİ’lerin sesi olmaya çalıştıklarını, bazı bankaların KOBİ'ler için zulüm haline gelen uygulamalarına karşı çıktıklarını söyledi. Ali Yücelen başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu şöyle: “Kemal Yenigün, Kürşad Badem, Rahmi Çuhacı, Özlem Koşar Yıldırım, Melih Levent Barlık, Yusuf Ekinci, Ercan Kahraman, Turgut Konukoğlu, Tolga Hikmet Duğleş, Yavuz Serkan Yazıcıoğlu, Ali Güral, Feyza Meral, P. Pınar Küçükşabanoğlu, Mirkan Aydın.” TÜGİAD Sicil Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Anıl Ali Rıza Şohoğlu, Denetleme Kurulu Başkanlığı’na ise Ünal Pala seçildi.