TÜGİK İş Zirvesi 2014 Antalya’da

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) düzenlediği TÜGİK İş Zirvesi 2014, Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 400 TÜGİK üyesinin katıldığı zirvede, TÜGİK’in geçmiş ve gelecek dönem çalışmalarının yanısıra Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler de ele alındı.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral,“İnşaat ve maden alanlarında yaşananların ardından başlayan denetimler çok önemli ve destekliyoruz. Ancak bu denetimler mutlaka uzmanlık sahibi denetçiler tarafından yapılmalı ve akredite firmalar oluşturulmalı” dedi. Güral, zamanında vergi ödemesini yapanların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Zirve’de ilk gün, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Turan moderatörlüğünde “Girişimcilikte Fark Yaratanlar” oturumunda Sütiş Yönetim Kurulu Üyesi Eme Kocadağ, Adopen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak, Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban ve İPRA Dünya Başkanı Dr. Zehra Güngör konuştu. 2. gün, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kerem Alkin’in moderatörlüğündeki oturumda, Dr. Can Fuat Gürlesel, Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Ali Saydam konuştu.