TÜHİD’de yeni dönem

TÜHİD-Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’de halkla ilişkiler uzmanlarını bir araya toplayarak, mesleki gelişmeyi sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan ve 42. yılını kutlayan TÜHİD’i Fügen Toksü’den devralan Gonca Karakaş’ın 2014-2017 yılları arasında görev alacak ekibi, sektörün önemli temsilcilerinden ve şu isimlerden oluştu:

- Gonca Karakaş–Effect Halkla İlişkiler

- Merih Güngör–Mese İletişim Danışmanlığı

- Şeref Gözütok–Mark&Mark İletişim Danışmanlığı

- Murat Göllü–Akbank

- Sevil Wittmann–Vodafone Telekomunikasyon

- Sinan Cem Şahin–TTNET

- Fügen Toksü–Toksü ve Chase Halkla İlişkiler

- Ayşe Kırımlı–Adel Kalemcilik

- Berna Sağlam Naipoğlu–Bernaylafem

- Ayşenur Aydın–Opet Petrolcülük

- Çiler İlhan–Çırağan Palace Kempinski

- Şila Gök–İdea Halkla İlişkiler ve Tanıtım

- Ercüment Şener–Ünite İletişim ve Tanıtım

- Şulecan Dalbudak–Artı Değer Stratejik İletişim