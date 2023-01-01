TÜKSİAD’ın yeni Başkanı Nurettin Aslantürk, basınla buluştu

Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) 3. Dönem Başkanı Gültekin Şenel’in Gebze Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilmesi dolasıyla Nurettin Aslantürk TÜKSİAD Başkanı oldu. Nurettin Aslantürk, basınla buluşarak yeni dönemde yapacağı çalışmaları anlattı.

Aslantürk, “TÜKSİAD’da hizmet çıtasını yükseltmek, üyelerimizin menfaatine olan çalışmaları yapmak için yönetim kurulumuzla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız“ dedi.

Nurettin Aslantürk, Gebze gibi bir sanayi bölgesinde ticareti temsil edeceklerine dikkat çekerek şunları ifade etti: “30 ülkeden 300 işadamının katılımıyla Gebze’de ilk kez düzenlenen Avrasya İşadamları Formu Gebze’nin isminin uluslararası arenada duyulmasına, forma katılan bu ülkeler ile ülkemiz arasında kültürel, ekonomik işbirliğinin güçlenmesine vesile oldu. Geri dönüşler oldu. Bazı firmalar anlaşma yaptı. Orta ve uzun vadede bunun sonuçlarını daha iyi alacağız.”



Aslantürk, TÜKSİAD’ın yeni hedeflerini şöyle açıkladı:

“Üyelerimizin menfaatine yönelik çeşitli anlaşma ve görüşmeler yapacağız ve bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Üyelerimizin birbiriyle ticaret yapmasını ve kaynaşmasını sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arnavutluk, Makedonya ve Bosna’ya iş ve kültür gezisi düzenleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde birbirinden değerli sanayici ve işadamlarını üye yaparak, gücümüze güç katacağız. Karadeniz’e kıyısı olan 19 vilayetimizde şube ve temsilcilik açma çalışmalarına hız vereceğiz. Bölgemizin her türlü sorun ve sıkıntısının çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız.”