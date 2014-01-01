Türk Dünyası ‘2.6’dan büyüktür!

Türk dünyasındaki ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla Temmuz 2014’te İstanbul merkezli kurulan Avrasya Genç Girişimciler Derneği (AVGİD), ilk toplantısını, İstanbul’da, 24 Avrasya ülkesinden yaklaşık 200 genç işadamı ve ticari alanda faaliyet gösteren kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türk Cumhuriyetleri’nin kendi arasındaki yüzde 2.6’yı geçmeyen dış ticaret payının artırılmasının bir zorunluluk olduğu vurgulandı ve bunun için kollar sıvandı. Ünlü yazar Sunay Akın’ın Türk dünyası anekdotları ile renk kattığı toplantıda Türk dünyasındaki işbirliği fırsatlarını ve iş hacmini artırmak üzere genç girişimcilere birlik çağrısı yapıldı. AVGİD Başkanı ve Acar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Demet Onuş, Türk dünyasında endüstrinin gelişimine önem verilmesi ve gerekli yatırımların yapılmasını zorunlu bulduklarını belirterek, bütün olarak bir kalkınma projesi geliştirmek gerektiğini söyledi.