Türk Eğitim Vakfı, 47. yılında

Köklü geçmişi ile kurulduğu günden bu yana eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) 47. yıldönümünü kutladı. Kutlamaya; Behzat Gerçeker ve Enbe orkestrasının yanısıra sanat ve iş dünyasından önemli isimler, TEV yöneticileri, TEV bağışçıları ve bursiyerler de katıldı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç bu vesileyle yaptığı konuşmasında “Saygınlığımızı, güvenilirliğimizi ve başarımızı arttıran önemli unsurlardan biri bursiyerlerimizin özverili ve başarılı çalışmalarıdır” dedi.

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, Türk Eğitim Vakfı’nın Türkiye’nin Vakfı olduğuna dikkat çekti.

Genel Müdür Yıldız Günay ise; ‘‘Bağışçılarımız sayesinde dallarımız yeşil kaldı, gölgemizde nice başarılı öğrenciler yetişti. Bugüne kadar yanımızda olarak bize güç veren tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Emin adımlarla büyümeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

TEV, bugüne kadar yurtiçinde 210 bin, yurtdışında ise yüksek lisans için 1.441 öğrenciye eğitim bursu sağladı. Eğitime katkılarını 27 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen TEV, 15 İlköğretim Okulu, 1 Anaokulu, 3 Anadolu Lisesi, 4 Yurt Binası, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile 1 Çocuk Kütüphanesi’ni Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sundu. Ayrıca 2001 yılında üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türkiye’deki tek okul olan TEVİTÖL’ü (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi) devraldı.